Ratownicy medyczni ucząc wspierają Orkiestrę

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie również gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Do wylicytowania: spotkanie z ratownikami w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych przy ul. Twardowskiego w Szczecinie i profesjonalne szkolenie, podczas którego dowiemy się jak można uratować komuś życie.



Licytować można do 9 lutego, a zwycięzca będzie mógł zajęcia odbyć w ustalonym terminie do 30 września tego roku.