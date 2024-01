Policja przypomina - uważajmy, komu wrzucamy pieniądze do puszki

Wzór identyfikatora. Źródło: KWP w Szczecinie

Zachodniopomorscy policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy mogę się podszywać pod wolontariuszy WOŚP.

Przed udziałem w kweście warto sprawdzić jak rozpoznać wolontariusza. Wzory puszek i identyfikatorów można znaleźć między innymi na stronach policji. To, jak nie dać się oszukać i wrzucić pieniądze do właściwej puszki - tłumaczy Robert Abelite, koordynator szczecińskiego WOŚP-u.



- Do puszek wrzucamy tylko tych z logo trzydziestego drugiego finału. To jest bardzo ważne. Dodatkowo jeszcze ten, który kwestuje musi mieć identyfikator - też z trzydziestego drugiego finału. Elegancko wykonany, nie jakaś partyzantka, a małe puszki są tylko symboliczne - do małych puszek nie zbieramy. - tłumaczy Abelite.



Funkcjonariusze przypominają, że każde podejrzane zdarzenia związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy można zgłaszać policji.