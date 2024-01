Linia 59 będzie wydłużona

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od poniedziałku znacznie wydłużona zostanie linia autobusowa nr 59 w Szczecnie. Apelowali o to przede wszystkim mieszkańcy ulicy Nehringa - mówi Adam Miłosz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

- Kursy, które były realizowane do Nehringa od poniedziałku, będą wydłużone przez całą ulicę Nehringa, gdzie przez wiele lat jeździła tylko komunikacja nocna i taką mieliśmy białą plamę komunikacyjną w tym rejonie. Patrząc na rozbudowujące się te rejony, udało nam się wydłużyć właśnie wszystkie te kursy z Nehringa przez Nehringa do Polickiej. - Tłumaczy Miłosz.



Oprócz wydłużenia linii nr 59 do ulicy Polickiej od jutra zwiększona zostanie także częstotliwość jej podjazdów na przystanek przy ulicy Studziennej.