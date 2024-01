W Galaxy wiosłują dla WOŚP [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wiosłowanie dla WOŚP w Galerii Galaxy. Czy w Szczecinie padnie rekord?

11 największych miast w Polsce rywalizuje ze sobą w kilometrach przepłyniętych na ergometrze wioślarskim. Każdy może spróbować swoich sił na dystansie 500 metrów i wspomóc Orkiestrę - mówi mistrz olimpijski reprezentujący AZS Szczecin, Marek Kolbowicz.- Jednoczymy środowiska - i sportowe, i nie tylko. Popularyzujemy tą dyscyplinę sportu, jaką jest wioślarstwo, a i tak naprawdę aktywność fizyczną, bo im bardziej aktywni jesteśmy tym może mniej będziemy korzystać z dobrodziejstw, które zakupuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy do szpitali. - mówi Kolbowicz.Na miejscu działają wolontariusze ze sztabu Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie. Nauczycielka, pani Małgorzata, również spróbowała swoich sił we wiosłowaniu.- Jak było? - Super, namówił mnie mój uczeń. Było świetne, naprawdę świetne wrażenie. - Rozumiem zmęczenie. Poleca pani wziąć udział tutaj? - Oczywiście, że tak. Super akcja super zabawa. - mówiła pani Małgorzata w rozmowie z naszą reporterką.Udział w biciu rekordu można brać do godziny 18.