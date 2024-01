Służby mundurowe i ich pojazdy budzą zainteresowanie na finale w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek Fot. Joanna Maraszek Fot. Joanna Maraszek Fot. Joanna Maraszek

Wozy strażackie, policyjne, a nawet ambulans - wszystkie można zwiedzić w Świnoujściu, z okazji 32. finału WOŚP.

Nie brakuje atrakcji, ani zainteresowania zwłaszcza wśród najmłodszych, z którymi rozmawiała nasza reporterka. Do wozów można wsiąść, obejrzeć wyposażenie i porozmawiać z funkcjonariuszami. Wszystko to na świnoujskim placu Mickiewicza.



- Podoba ci się za kółkiem wozu strażackiego? - Tak - Co roku przychodzicie? - W tym roku akurat mam wolne. To się udało przyjść. - Jest dużo zainteresowanie, widzę, u synka.

- Bardzo duże.



- Na razie jest dobrze. Dziecko zadowolone. - Powiedz, co ty właśnie robiłaś? - Udawałam strażaka.



- Super jest. - Do ilu wozów dzieciaki wsiadały? - Na razie siedziały tylko w jednym, dopiero przyszliśmy, ale zamierzamy odwiedzić wszystkie.



- Sygnał można włączyć? - Będzie można, ale to trochę później. - Stoisko policji ma też nietypową atrakcję, którą jest pies tropiący. - Wabi się Kajra. To jest piesek patrolowo tropiący. Ma 2 latka skończone. Budzi gdzieś tam zainteresowaniem wśród ludzi, jaki też raz fakt wiadomo, no bo jak pies policyjny.



Pojazdy na miejscu dostępne będą do 16.