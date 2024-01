Świnoujskie morsy świętują finał WOŚP [ZDJĘCIA]

Kąpiel w Bałtyku z puszkami Finału WOŚP! Tak świnoujskie Morsy włączyły się do kwestowania 32. edycji Wielkiej Orkiestry.

W Bałtyku zaledwie jeden stopień na plusie, co zaprawionych oczywiście nie zniechęciło do kąpieli. Spotkanie morsów na świnoujską plażę przyciągnęło wielu gapiów.- Ciężko się wchodziło do wody? - Nie, normalnie, jak do wody. Specjalnie z Irlandii przyjechałam, aby się tu zamoczyć. - Ile stopni ma dzisiaj woda w Bałtyku? - Jeden, góra dwa. - To nie za ciepło dla was? - Ja rzadko morsuję, więc nie mam takiego doświadczenia. - Ale wszystko w szczytnym celu. - W szczytnym, jak najbardziej. - mówią morsy w rozmowie z naszą reporterką.Na czterdziestu czterech wyspach wydarzenia związane z WOŚP-em będą się odbywały do samego wieczora. Uwieńczy je pokaz fajerwerków o godz. 20 przy placu Mickiewicza.