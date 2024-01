Szczeciński WOŚP w rytmie poloneza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wspólna nauka poloneza z Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie. W Ogrodach Śródmieście z okazji 32. finału WOŚP, mieszkańców porwał rytm i ręka w rękę zatańczyli razem jeden z najbardziej znanych polskich tańców narodowych.

- Przyszliśmy zobaczyć, jak nasza wnuczka tańczy poloneza. My patrzymy z przyjemnością. - To nasz taniec narodowy. Mnie boli dzisiaj noga w biodrze, ale tańcować wciąż mogę. - Myślę, że to dobry wybór, taki tradycyjny taniec - opowiadają mieszkańcy Szczecina.- Ja myślę, że ważne jest, aby wszyscy Polacy znali te tańce narodowe. Warto więc przypomnieć tego poloneza, krakowiaka, kujawiaka czy oberka... Właśnie tak powstał ten pomysł, żeby wszyscy się zjednoczyli od serca, najpiękniej jak potrafią - dodaje Ewa Ott-Kamińska z Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie.Miesiąc temu, polonez został wpisany na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.