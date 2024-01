Znaleziono ciało zaginionego 84-latka

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

Tragiczny finał poszukiwań seniora z Sianowa, w powiecie koszalińskim.

Jak informowaliśmy, wczoraj wieczorem rozpoczęły się poszukiwania 84-letniego mężczyzny, który wyszedł w nocy z domu i przestał kontaktować się z bliskimi.



Dziś rzecznik policji w Koszalinie Monika Kosiec potwierdziła, że odnaleziono ciało mężczyzny: - Wczoraj poszukiwania zostały zakończone, z uwagi, że było już ciemno, to policjanci zakończyli te czynności prawie o godzinie 21. Dzisiaj od samego rana zostały one wznowione i w trakcie przeszukiwania okolic miejscowości Skibno policjanci ujawnili ciało 84-latka.



Decyzją prokuratora, ciało mężczyzny zostało skierowane do sekcji.