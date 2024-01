Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nad morzem [ZDJĘCIA]

Kołobrzeg także gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sprawdziliśmy, jak wygląda 32. Finał WOŚP nad morzem.

Od rana na ulicach Kołobrzegu kwestowało 225 wolontariuszy. Orkiestra grała zarówno w okolicach molo, jak i w ścisłym centrum miasta. Przed miejscowym ratuszem można było zobaczyć pokazy przygotowane przez służby ratunkowe, grupy rekonstruktorskie czy miłośników motoryzacji.Wolontariusze mówią, że mieszkańcy chętnie wrzucali pieniądze do puszek: - Są pieniądze w puszkach... Jest hojnie. - Zawsze wyjeżdżamy ze sprzętem, który używamy do ratowania życia, a WOŚP też ratuje życie.Obecnie najwięcej dzieje się w hali Milenium. Maciej Mądrowski, szef kołobrzeskiego sztabu mówi, że trwa część artystyczna kołobrzeskiego Finału WOŚP: - Już zaczął sie koncert, artyści będą się zmieniać. Serdecznie zapraszamy o godzinie 19 - Maja Hyży, a o godz. 20 - Światełko do Nieba, powiemy wtedy ile zebraliśmy do godz. 20.Obecnie na koncie kołobrzeskiego sztabu jest już ponad 50 tysięcy złotych.