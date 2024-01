Morsowali na... stargardzkim rynku [ZDJĘCIA]

Od wspólnej kąpieli Morsów rozpoczęto w Stargardzie koncerty oraz imprezy 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Starego Miasta.

To jedna z wielu atrakcji, jakie towarzyszą całodziennej kweście prowadzonej przez 150 wolontariuszy na ulicach miasta. Wspólną zabawę zakończy o Taniec Ognia o 20.00.W swoim stylu tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry uczciły stargardzkie Morsy, wskakując do basenu przy Rynku. Pani Alicja przyznała, że kąpiel w tych okolicznościach dostarcza wielu wrażeń: - Na rynku jest niestety zimno, więc woda idealnie się wpasowała w temperaturę. Zawsze w niedzielę morsujemy, więc dzisiaj połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Przy takiej widowni, dla takiego szczytnego celu zawsze super się morsuje.Marzena Wójcik, prezes Klubu Morsów "Miedwianie" poleca wszystkim zimną kąpiel: - Chociażby ze względu na endorfiny, które się wytwarzają. Strażacy nam pomagali, byliśmy atrakcją. Ludzie lubią przychodzić i nas oglądać.Z kolei w ocenie pana Dariusza, niedzielna kąpiel wypadła: - Elegancko, bardzo przyjemnie. To była kąpiel w różowej pianie, także rewelacja. Nad jeziorem nie każdy nas może zobaczyć, a tutaj na rynku pokazaliśmy się dla WOŚP-u.Zbiórka pieniędzy trwała do godz. 20.00.