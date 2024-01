W Świnoujściu wolontariusze wrócili z ciężkimi puszkami [ZDJĘCIA]

Brzęczące puszki i uśmiechnięci wolontariusze. W całym kraju odbywa się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawdziliśmy, jak przebiegało kwestowanie w Świnoujściu.

Wydarzenia kulturalne i liczne atrakcje dla najmłodszych, przyciągają wyspiarzy, którzy nie tylko dobrze się bawią, ale też chętnie i hojnie zasilali puszki niesione przez wolontariuszy.- Ci co wrzucają to z uśmiechem i chętnie. Już nasza puszka jest pełna. Na ulicach było 197 wolontariuszy, ludzi na ulicach sporo, chętnie wrzucają. Nasze miasto aktywnie uczestniczy, więc liczymy na kolejny rekord. Nie liczą się jednak rekordy, tylko cel. - Chcemy uzbierać jak najwięcej, zbieramy w piątkę z całą rodziną, najmłodsze dziecko ma 5 lat. Co roku chodzimy, zdarzyło nam się nawet w zamieci - opowiadają wolontariusze.Pierwsi wolontariusze na ulice wyszli o godz. 10. Do miejskiego sztabu powrócili po "Światełku do Nieba" o godz. 20.