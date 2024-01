Maleje liczba kontrolerów w SPP

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Maleje liczba kontrolerów w Strefie Płatnego Parkowania; część przesunięta została na inne stanowiska. To między innymi przez wprowadzenie nowego sposobu kontrolowania kierowców.

Chodzi o specjalne samochody, które jeżdżą ulicami Szczecina i automatycznie sprawdzają, czy opłaciliśmy postój. Szczecin ma dwa takie pojazdy. Pierwszy pracuje od listopada 2022 roku, a drugi - od października ubiegłego roku.



Jak informuje - w odpowiedzi na interpelację radnej Agnieszki Kurzawy - zastępca prezydenta, Michał Przepiera - zastępuje on pracę kilku kontrolerów.



Widać to w statystykach: w 2021 roku zatrudnionych było 41 kontrolerów, a 2 lata później - 29.



Kontrolerzy jednak nie byli zwalniani - część odeszła na emeryturę, a część przeniesiono do innych zadań.