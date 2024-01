Autobusy linii 59 już na dłuższej trasie

Znacznie wydłużona została trasa linii autobusowej nr 59 w Szczecinie. Obecnie autobusy dojeżdżają do ulicy Polickiej, o co apelowali głównie mieszkańcy ulicy Nehringa.

Od poniedziałku zwiększona została także częstotliwość podjazdów nr 59 na przystanek przy ulicy Studziennej.- Mieliśmy siedem kursów do pl. Rodła. Po zmianach tych kursów będzie 10 w kierunku pl. Rodła i w kierunku Zajezdni Golęcin, ponieważ tam również wydłużyliśmy linię. Kolejne kursy, które wydłużyliśmy, to z Nehringa przez Stołczyn do ul. Polickiej. Zmiany można śledzić na naszej stronie internetowej - zachęca Adam Miłosz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.Od poniedziałku częściej jeżdżą też autobusy linii pospiesznej B, która kursuje z Osiedla Bukowego do Osiedla Arkońskiego.