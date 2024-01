Ślisko na drogach regionu. Wiele kolizji i wypadków

Od rana kierowcy narzekają na warunki na trasach. Doszło już do kilku kolizji.

Po godzinie 7 samochód osobowy dachował w Karlinku, w powiecie białogardzkim. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej 112.Z kolei około 8 w Biesiekierzu, w powiecie koszalińskim Osobówka uderzyła w bariery.Samochód osobowy dachował też w Mostowie, w powiecie koszalińskim. To na drodze wojewódzkiej nr 168. Kilka osób zostało poszkodowanych, w tym dzieci.Na drodze wojewódzkiej nr 206 w Szczeglinie samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba jest poszkodowana.Na drogach nadal trzeba uważać, dzwonicie do nas w tej sprawie. - Uwaga, bo ślisko w Ińsku.Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, wszystkie drogi krajowe w regionie są przejezdne. W nocy i rano pracowało na nich 51 solarek.