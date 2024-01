Biblioteka na Pogodnie w nowej odsłonie. "Nareszcie. Bardzo potrzebne miejsce" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Biblioteka na Pogodnie znów czynna - pierwsi czytelnicy wypożyczyli już swoje książki.

Na otwarcie czekali dziewięć miesięcy - tyle trwał remont w filii numer 8 przy ulicy Konopnickiej w Szczecinie. Nowe podłogi, meble, odświeżone ściany i więcej książek - w szczególności kryminałów, fantastyki i polskiej literatury.



To bardzo ważne miejsce na mapie Pogodna. Wielu czytelników podchodzi do niego z sentymentem, niektórzy z nich od kilkudziesięciu lat wypożyczają książki w tej urokliwej willi.



- Nareszcie. Bardzo potrzebne miejsce, naprawdę, bo był tu taki moment, że pani mówiła, że będzie zlikwidowana. Bardzo się martwiliśmy. - Jest o wiele jaśniejsza, więcej się mieści książek. - Łatwiej znaleźć, rozejrzeć się, wpaść na coś nowego. - No i sentyment. Jako dziecko przechodziłam, moje dzieci tu przychodziły. Jakby zginęła z mapy Pogodna, to by brakowało tego miejsca, bardzo - mówią czytelnicy.



- Zmiany są bardzo istotne dla czytelników i filia prezentuje się świetnie. Każdy kto teraz przyjdzie, będzie mu miło tutaj przebywać w tych jasnych, czystych i świeżych wnętrzach bibliotecznych - mówi Anna Rutkowska, kierowniczka działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.



Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej mieści się przy ul Konopnickiej 9 w Szczecinie.