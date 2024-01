Terminal kontenerowy niezagrożony

Chcemy zrealizować tę inwestycję, bo jest wielką szansą dla rozwoju naszego regionu - spekulacje na temat budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu ucina gość "Rozmowy pod krawatem".

Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury mówił, że ta inwestycja to wielka szansa dla gospodarki regionu i że będzie konsekwentnie działał, by projekt został zrealizowany.- Rozmawiałem z obecnym prezesem Portu Szczecin, panem Urbasiem, jakie tematy są istotne, które należy kontynuować, jakie one mają znaczenie... Podchodzę do tych spraw stricte w sposób profesjonalny opierając się na zasadności danej inwestycji, na rachunku ekonomicznym, a nie na tym, że ktoś był powołany przez poprzednią władzę. Najważniejsze dla mnie są efekty funkcjonowania i będę konsekwentnie realizował te sprawy, które będą służyć naszemu regionowi, naszemu miastu - zapewnił Marchewka.Inwestycja ma zostać ukończona w 2028 roku.Nowy głębokowodny terminal kontenerowy w pierwszym etapie będzie mógł przyjmować jeden największych kontenerowców, jaki może wejść na Bałtyk, o długości 400 metrów i jeden o długości 200 m.Terminal ma mieć zdolność przeładunku 2 milionów średniej wielkości kontenerów.