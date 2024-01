Łowił w miejscu objętym zakazem. Wędkarzowi grozi wysoka kara

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Kłusownika, który łowił ryby w rejonie kanału Cegielinka na Regalicy - zatrzymała szczecińska policja.

Jest to miejsce objęte zakazem połowu ze względu na okres ochronny. Obowiązuje do 15 maja.



55-letni wędkarz tłumaczył, że nie wiedział o obowiązującym zakazie. Policjant zabezpieczył jego sprzęt wędkarski.



Sprawcy może grozić kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.