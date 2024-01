Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny obradował "w przyjaznej atmosferze" [ZDJĘCIA]

Budowa zachodniej obwodnicy Szczecina oraz głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu to dwie z najważniejszych inwestycji, jakie chcą dopilnować zachodniopomorscy parlamentarzyści w tej kadencji.

W poniedziałek listę 10. inwestycji strategicznych dla regionu opracował Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny.Turystyka i gospodarka morska to jest to, na co powinniśmy dalej stawiać - mówił Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej.- Nie ma turystyki bez dobrych dróg. Jeśli nie ma dróg, to turyści nie dojada. Myślę, że pierwszy punkt lub jeden z punktów na dokończenie dróg ekspresowych S3 i S6, drugi punkt: dalsza kontynuacja budowy dróg ekspresowych S10 i S11, zachodnia obwodnica Szczecina - mówił Łącki.W obradach wzięli udział posłowie opozycji z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Zbigniew Bogucki zaznaczył, że trzeba rozpocząć wykup gruntów pod zachodnią obwodnicę Szczecina.- Co do zachodniej obwodnicy Szczecina. Jest 411 milionów złotych zabezpieczonych na projektowanie i wykup gruntów. Obie umowy na projektowanie zostały podpisane w zeszłym roku i jest to realizowane, zabezpieczone są też środki na wykup gruntów - mówił Bogucki.Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zadeklarował, że budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu będzie kontynuowana.- Chcę zadeklarować jasno. Uważamy, że budowa portu kontenerowego jest wielką szansą gospodarczą, nie tylko dla naszego regionu. Inwestycją bardzo potrzebną i będziemy robić wszystko, aby została zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem - mówił Marchewka.Senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan powiedziała po spotkaniu, że w tak przyjaznej atmosferze zespół parlamentarny dawno nie obradował.Wiceprzewodniczącym zespołu został poseł opozycji z Prawa i Sprawiedliwości - Artur Szałabawka.