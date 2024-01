Zginęły cztery osoby, 36 zostało rannych. Od 15 do 28 stycznia doszło do 27 wypadków.

W kategorii wypadków drogowych z udziałem dzieci do lat 14 doszło do jednego wypadku drogowego, w którym nikt nie zginął i dwie osoby zostały ranne.Policjanci skontrolowali 84 autobusy przewożące dzieci na zimowy wypoczynek. W pięciu przypadkach stwierdzono usterki techniczne, a w dwóch przypadkach policjanci nie dopuścili pojazdów do ruchu.W czterech przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne.