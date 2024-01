Prezydent Stargardu powalczy o reelekcję

Rafał Zając. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Swój ponowny start w tegorocznych wyborach samorządowych zapowiedział Rafał Zając, prezydent Stargardu.

Wiadomość o tym, że ubiega się o reelekcję, zamieścił na profilu w mediach społecznościowych. Prezydent miasta zamierza startować z własnego komitetu. Unika też poparcia ze strony jakiejkolwiek partii politycznej.



Informując o rozpoczęciu przygotowań do kampanii Rafał Zając podkreśla, że ma swój plan na kolejną kadencję.



- Przez te ostatnie pięć lat bardzo ciężko pracowaliśmy nie tylko nad tym, żeby Stargard przeżył dobry czas rozwoju. Zainwestowanych prawie 300 milionów złotych na różne zadania, prawie 230 mln zł pozyskanych środków, rozpoczęliśmy budowę obwodnicy północnej, zmodernizowaliśmy 28 ulic, osiem jeszcze jest w przebudowie. Mam świadomość, że my jesteśmy po pierwszym bardzo silnym kroku rozwojowym, a jesteśmy w stanie wykonać krok dużo większy - mówi Zając.



Jak zapowiada, przygotowane są inwestycje, które mają zwiększyć komfort życia w mieście.



- Kilka dużych projektów. Takich jak przebudowa centrum miasta, budowa nowej szkoły przy Osiedlu Pyrzyckim czy szkoły muzycznej z salą koncertową. Będziemy mogli myśleć o dużym projekcie nad Miedwiem czy ośrodku rehabilitacji. Żeby skończyć pewne dzieło, które powinno dać na lata Stargardowi silne fundamenty do funkcjonowania - mówi Zając.



Obok prezydenta Stargardu, swój ponowny start w wyborach 7 kwietnia zapowiedziała też obecna wójt Starej Dąbrowy, Sylwia Kalmus-Samsel.