W Kołobrzegu pobili rekord [ZDJĘCIA]

Kołobrzeski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kołobrzegu podsumował niedzielną zbiórkę. Kolejny raz udało się pobić rekord zebranych pieniędzy.

Ponad 287 tysięcy złotych trafiło do puszek WOŚP w Kołobrzegu. Na ulicach miasta kwestowało w niedzielę 225 wolontariuszy. Już w czasie zbiórki zwracali uwagę, że mieszkańcy wykazują się hojnością.- Sami się ustawiają w kolejce, nastawienie jest pozytywne, a cel szczytny. Każdy to rozumie i nikogo nie trzeba namawiać. - Byłem akurat z córką, od wielu lat zbieramy, taka malutka puszka, a tyle radości - mówią wolontariusze.Maciej Mądrowski, szef kołobrzeskiego sztabu wskazuje, że zbiórce nad morzem w końcu sprzyjała także pogoda: - Aura nam wreszcie dopisała i to spowodowało, że ruch ludzi w mieście był większy. Byłem w kilku miejscach, w porcie rybackim, przy molo, pod ratuszem.To największa w historii Kołobrzegu kwota zebrana do orkiestrowych puszek. Wciąż trwają również internetowe licytacje prowadzone przez miejscowy sztab. Najdroższa z nich to specjalne zaproszenie na Sunrise Festival za które należy zapłacić już ponad 23 tysiące złotych.