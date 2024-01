Strzelnica w kołobrzeskiej szkole

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wirtualną strzelnicę otwarto w jednej z kołobrzeskich szkół. Obiekt powstał przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Strzelnica powstała w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Można na niej ćwiczyć zarówno strzały z pozycji statycznych z odległości 50 i 100 metrów, ale jest również możliwość odpalenia scenariusza działań w terenie.



Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski mówi, że chociaż jest to strzelnica wirtualna, to na pierwszy rzut oka używana broń nie różni się od tej z ostrą amunicją.



- Broń jest do złudzenia autentyczna, ma taką samą masę, odrzut, wydaje podobny dźwięk. Dla osoby, która wcześniej nie miała kontaktu z ostrą bronią może się wydawać, że strzela z ostrej broni - dodaje Tamborski.



Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek podkreśla znaczenie takich obiektów w kontekście obronności kraju.



- W takich trudnych, niebezpiecznych wręcz czasach, umiejętność przygotowania całego społeczeństwa i budowanie takiej odporności na wszystkie zagrożenia zewnętrzne ma ogromne znaczenie - przyznaje Wziątek.



Obecność przedstawiciela MON na otwarciu obiektu nie była przypadkowa. Strzelnica powstała kosztem 215 tysięcy złotych, a resort przekazał na ten cel 170 tysięcy zł.