Stargard: Po uszkodzeniu światłowodu, wraca sygnał internetu i telewizji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jeden z większych operatorów internetu i telewizji kablowej przywraca sygnał mieszkańcom części osiedli w Stargardzie, po uszkodzeniu światłowodu, do którego doszło podczas przebudowy wiaduktu kolejowego nad ulicą Wyszyńskiego.

To nie koniec problemów w związku z modernizacją węzła kolejowego.



Był także problem z dotarciem do pasażera pociągu. Bartosz Pietrzykowski ze szczecińskiego Zakładu Linii Kolejowych informuje, że na czas przebudowy zostały wytyczone dojazdy - także dla służb ratowniczych. - Jest dojazd od strony ulicy Wyszyńskiego, a także wjazd bezpośrednio z ulicy Dworcowej, przy nowym budynku Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym, więc w nagłych przypadkach można podjechać jak najbliżej tymczasowego przejścia - mówi Pietrzykowski.



W ocenie Krzysztofa Kozłowskiego, radnego Rady Miejskiej i audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, wskazana byłaby analiza podejmowanych działań oraz interwencji służb w warunkach przebudowy stacji. - Żeby co jakiś czas prowadzić działania szkoleniowe, można było ten element przećwiczyć. Najważniejsza jest informacja, żeby wszystkie służby wiedziały na jakim etapie jest dana inwestycja i od której strony jest dostęp - powiedział Kozłowski.



Kolej zapewnia, że jest gotowa do współpracy z pogotowiem, policją i strażą pożarną w tym zakresie.