Ruszyła przebudowa ul. Warzywnej w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Warzywnej w Stargardzie. Droga pełni rolę dogodnego skrótu dla kierowców jadących od strony Goleniowa, którzy szybciej chcą dostać się w kierunku Śródmieścia, omijając zatłoczone skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Konopnickiej.

Inwestycja o wartości ponad miliona zł, została dofinansowana kwotą 600 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



Przebudowę Warzywnej rozpoczęto od całościowej wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej. Stanisław Pardus, właściciel firmy prowadzącej pracze ziemne przyznaje, że zakres inwestycji jest szeroki: - Wszystkie przyłącza są na nowo zrobione, czyli była wymiana kompletna sieci wodnej. Chodniki, ścieżka rowerowa - full wypas - dodaje Pardus.



Piotr Styczewski ze stargardzkiego Urzędu Miejskiego podkreśla natomiast, że Warzywna jest jedną z kilku dróg, poddanych gruntownej modernizacji.



- Po inwestycji będzie na pewno dużo bardziej estetycznie i bezpiecznie, również za sprawą nowych słupów oświetleniowych. To jest jeden ze skrótów i myślę, że on będzie miał jeszcze większe znaczenie. Właśnie po zakończeniu tych remontów będzie jeszcze chętniej wybierany przez kierowców. Zakres tych robót jest dość duży, bo to między innymi jeszcze przebudowa kilku ulic w Kluczewie za 20 mln zł, ale także m.in. chodnik na ulicy Paderewskiego, przygotowywana jest także dokumentacja na kilka chodników w ścisłym śródmieściu Stargardu - tłumaczy Styczewski.



Po wykonaniu wszystkich prac Warzywna ma być gotowa w połowie roku.