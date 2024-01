Fot. pixabay.com / andibreit (CC0 domena publiczna)

21 inicjatyw: 8 inwestycyjnych i 13 nieinwestycyjnych - w Gminie Dobra ruszyło głosowanie na Budżet Obywatelski.

Można wybrać jeden projekt nieinwestycyjny oraz dwa inwestycyjne. Głosować można przez Internet lub poprzez odbiór kart do głosowania w budynku Urzędu Gminy. Do wykorzystania jest milion złotych. Głosowanie potrwa do 12 lutego.



Oficjalne ogłoszenie wyników ma nastąpić do 19 lutego.