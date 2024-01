Szpital MSWiA przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szpital MSWiA w Szczecinie wstrzymuje odwiedziny. To z powodu dużej liczby pacjentów zakażonych koronawirusem.

Dotyczy to oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Neurochirurgii oraz Intensywnego Nadzoru Neurologicznego. Zakaz obowiązuje od dziś do odwołania, czyli do czasu całkowitego wygaśnięcia ogniska choroby.



Pacjentów można odwiedzać tylko w wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji z lekarzem.