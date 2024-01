Wybory samorządowe. Deklaracja burmistrza Polic [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Urzędujący 75-letni burmistrz Polic nie wybiera się na polityczną emeryturę i deklaruje start w nadchodzących wyborach samorządowych.

Władysław Diakun piastuje urząd burmistrza Polic od 1998 roku. To wspólny kandydat wspólnoty Samorządowej GRYF XXI i Platformy Obywatelskiej. W razie wygranej byłaby to siódma kadencja Diakuna.



- Dużo zostało zrobione między samorządem polickim i powiatem - mówi burmistrz Polic Władysław Diakun. - Jeszcze mam kilka spraw do załatwienia, do dokończenia i dlatego decyduje się na kandydowanie. Jak będzie, to okaże się w wyborach, ale jeszcze mam dużo sił, inwencji twórczej, aby przystąpić do wyborów, bo mam jeszcze dużo do zrobienia.



W planach dokończenie wielkich inwestycji - dodaje Diakun. - Kolej Metropolitalna jest w budowie. W tej chwili na ostatnim etapie, ale jest jeszcze dużo pracy. Dalej obwodnica Polic i dalsze inne prace związane z całą infrastrukturą m.in. również drogi gminne, współpraca z powiatem i dokończenie remontu Miejskiego Ośrodka Kultury.



Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.