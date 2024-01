Gwałt i zabójstwo Ukrainki. Jest wyrok

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo i gwałt 30-letniej Ukrainki. Taki wyrok usłyszał Andrij K. Wyrok zapadł przed sądem w Koszalinie.

Do zdarzenia doszło w połowie marca ubiegłego roku w Koszalinie. Mężczyzna, po tym jak zabił Ukrainkę, jej ciało porzucił na śmietniku. Jak ustalili śledczy, czynów dopuścił się 49-letni Andriej K. Miał on zgwałcić i zabić 30-letnią Ukrainkę. Miał ją bić i przyduszać, to doprowadziło do krwotoku wewnętrznego. Maria K. udławiła się krwią. Andriej K. nie przyznał się do winy, ale potwierdził, że znał ofiarę i widział ją w dniu śmierci. Miała mu pomagać w załatwianiu spraw urzędowych.



W toku śledztwa okazało się że, mężczyzna był dwukrotnie karany na Ukrainie za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Z więzienia wyszedł w 2019 roku.



Wyrok nie jest prawomocny.