Ambulans dla szpitala w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Ambulans za ponad pół miliona trafił we wtorek do świnoujskiego szpitala.

Jednostka będzie służyła do przewozu pacjentów między placówkami. Fundusze na jej zakup, pracownicy placówki pozyskali w ramach Budżetu Obywatelskiego.



Pod pomysłem kupna nowego pojazdu dla miejskiej lecznicy podpisało się 712 mieszkańców Świnoujścia. - Dużo jest pacjentów do przewozu, a komfort i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jedna, dwie karetki, to ledwie, ledwie. Są trzy, to płynnie idzie - mówi Dariusz Wigdoski, kierowca karetki. - W środku jest komfortowo i bardzo bogato, są nowe nosze, lekki krzesełko, pasy dla dziecka.



- Zakup nie tyle potrzebny, co niezbędny. Społeczeństwo się coraz bardziej starzeje, a obowiązkiem szpitala jest zapewnić transport dla osób, które nie mogą korzystać na przykład z komunikacji miejskiej. - Dariusz Bielski, dyrektor ds. administracyjno - technicznych szpitala miejskiego w Świnoujściu. - Mamy możliwość podłączenia kroplówek, tlenu. Zdarzy się, że czasem będzie jechał lekarz i ratownik, przewożąc pacjenta do szpitala wyższej referencyjności.



Nowy ambulans kosztował niemal 600 tys. złotych, jest pierwszym zrealizowanym w tym roku projektem z BO.