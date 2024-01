Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie bezpieczniej na ulicy 3 maja w Szczecinie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego doświetli sześć przejść dla pieszych.

Tak będzie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Śniadeckich do skrzyżowania z ulicą Narutowicza. Właśnie ogłoszono przetarg na tę inwestycję.



Spółka na prace chce wydać ok. 130 tysięcy złotych. Zainteresowane firmy mogą się zgłaszać do 9 lutego.



Wybrany wykonawca będzie miał 5 miesięcy na wykonanie zadania.