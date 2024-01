Prom Epsilon miał kolizję

Prom "Epsilon". Fot. Unity Line Limited

Prom Epsilon wyłączony z eksploatacji. Statek wczoraj podczas manewrów w szwedzkim porcie Trreleborg uderzył w nabrzeże.

Jak informuje Unity Line do kolizji doszło w trudnych warunkach atmosferycznych, przy gęstej mgle. Po uderzeniu prom musi przejść kontrolę kadłuba w doku.



Statek opuści linię do odwołania. Szacuje się, że ewentualne naprawy mogą potrwać dwa tygodnie. Przypomnijmy, Epsilon to nowy prom, który niedawno wszedł na linię do Trreleborga, ma najdłuższą linę ładunkową. Jednorazowo może zabrać 130 ciężarówek.