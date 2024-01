"Rezygnacja z budowy CPK zagrozi także powstaniu S10"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest istotna również dla przebudowy drogi S10 od Szczecina do Bydgoszczy. Także zapowiedzi o możliwej rezygnacji z CPK są niepokojące - podkreślał, w "Rozmowach pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka.

- Po to, żeby pozyskać pieniądze na budowę drogi S10, która w tej chwili jest w 8 przetargach, została ona ujęta właśnie w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Oczywiście, ze względu na odległość Szczecina od portu. To jest też bardzo niebezpieczna sytuacja, bo co wtedy z naszą potężną inwestycją? Droga S10 ze Szczecina do Bydgoszczy - ten kawałek - przecież musi powstać - tłumaczył Szałabawka.



Kilka dni temu pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek poinformował, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy ma zostać rozpisany konkurs na stanowisko prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny.