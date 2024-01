Kołobrzeg będzie walczył o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeg z nową jednostką promocji. Jej celem jest uzyskanie dla miasta miana Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji to nowy twór, jaki we środę zatwierdzili kołobrzescy radni. Dotychczas promocją miasta zajmowała się specjalna komórka działająca w Regionalnym Centrum Kultury.



Ilona Grędas-Wójtowicz, wiceprezydent do spraw społecznych zaznacza, że konieczne jest stworzenie odrębnej jednostki, która skupi się na promowaniu miasta w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.



- Nadrzędnym celem jest realizacja założeń Europejskiej Stolicy Kultury. Narzędzia, które wykorzystamy, przyczynią się do większej rozpoznawalności i zrozumienia całego postępowania konkursowego i tematu, jakim jest Europejska Stolica Kultury - powiedziała Grędas-Wójtowicz.



Kołobrzeg jest jednym z czterech polskich miast, które znalazły się w finałowej walce o Europejską Stolicę Kultury 2029. O to miano powalczą jeszcze Bielsko-Biała, Katowice i Lublin. Zwycięzcę konkursu poznamy we wrześniu.