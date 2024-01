Od wielu lat w fatalnym stanie. Będzie remont drogi

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Będzie remont starej "dziesiątki" - zapowiada Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Chodzi o blisko półtorakilometrowy odcinek, między Motańcem, a głównym skrzyżowaniem w Kobylance. Droga jest od wielu lat w fatalnym stanie, po ostatnich mrozach w jezdni w wielu miejscach zrobiły się wyrwy.



- Trzeba ją gruntownie wyremontować - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor Zarządu Dróg Michał Żuber. - Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to na wiosnę będzie ogłoszony przetarg nie tylko na przebudowę tej drogi, ale także na wyczekiwaną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Szczecińskiej i Szkolnej. To byłyby dwa połączone ze sobą zadania.



Szacowany koszt prac to ponad 2,5 mln złotych, miałyby się one zakończyć jeszcze w tym roku. Na remont czeka kolejny odcinek starej "dziesiątki", od Kobylanki do Stargardu. Droga ta należy do powiatu stargardzkiego, w tym roku planowany jest remont tylko jednego, kilometrowego odcinka.