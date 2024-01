Samorządowcy z gminy Dobra wstąpili do Koalicji Samorządowej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Samorządowcy z gminy Dobra wstąpili do Koalicji Samorządowej. To ogólnopolskie ugrupowanie ma mocną reprezentację w naszym województwie - start z listy koalicji do sejmiku zapowiedzieli już, między innymi, samorządowcy ze Szczecina, Stargardu, Pyrzyc czy Polic.

Z władzami gminy Dobra współpracujemy od lat ze świetnym skutkiem - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Łączy nas bardzo wiele, od komunikacji począwszy, ale również przez różne tematy związane z biznesem, edukacją. Można by naprawdę mnożyć kwestie, które jednoczą Szczecin i naszych sąsiadów. Cały powiat policki, a także, a może przede wszystkim gminę Dobra. Rozwiązujemy te problemy wspólnie korzystając z dobrej współpracy i dobrych relacji.



Koalicja Samorządowa wystawi również kandydata w wyborach na wójta gminy. Nie będzie nim jednak Teresa Dera, która oficjalnie ogłosiła, że nie będzie starać się o reelekcję. Zamiast niej wystartuje Grzegorz Śliwiński, który był radnym gminy.



- Na forach społecznych i samorządowych występowałem ponad osiem lat. Jestem starym samorządowcem, który trochę się zapoznał, jak wygląda życie w ramach takich społeczności - powiedział Śliwiński.



Grzegorz Śliwiński ma 50 lat, od 1996 roku pracuje jako wykładowca Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od 24 lat mieszka w Mierzynie.