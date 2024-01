Włamał się do auta po pijaku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

20-letni obcokrajowiec włamał się do auta na szczecińskim Krzekowie, ale nic nie pamięta, bo był pijany.

Mężczyzna wybił szybę i ukradł dokumenty, pieniądze i inne przedmioty. Wartość skradzionych rzeczy to ok. 20 tysięcy złotych. Policjanci szybko namierzyli i złapali sprawcę.



20-latek przyznał się do włamania, ale nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. Nie pamiętał też szczegółów, bo był pijany. Stwierdził, że dokumenty gdzieś wyrzucił a pieniądze zabrał do domu. Za swój czyn odpowie przed sądem.