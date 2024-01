Statek oczyszcza wodę ze śmieci

Fot. ZUT Fot. ZUT

Naukowcy ZUT-u i konstruktorzy ze świnoujskiej stoczni Alumare zaprojektowali statek do usuwania zanieczyszczeń z wód śródlądowych oraz przybrzeżnych.

Badacze Wydziału Techniki Morskiej i Transportu pracowali nad prototypem jednostki ponad 2 lata - mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka ZUT. - Jednostka może zebrać na raz dwie tony zanieczyszczeń płynnych lub 800 kg stałych. Napędzana jest elektrycznie, osiąga prędkość kilku węzłów. Mechanizm podnoszenia odpadów z powierzchni lub tuż spod niej działa podobnie do koparki na siłowniki. Statek wyposażony jest w środki do zbierania odpadów, ale też przechowywania zebranych śmieci oraz ich usuwania ze statku do obszaru składowania - na lądzie lub np. na statku czy barce.



Prototyp jest własnością firmy Alumare, która zdecyduje teraz o jego dalszym przeznaczeniu.