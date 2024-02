800 plus. ZUS czeka na wnioski

Fot. pixabay.com / klimkin (CC0 domena publiczna)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna w czwartek przyjmowanie wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca tego roku do 31 maja przyszłego roku.

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną.



- Wniosek można złożyć poprzez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych, czyli PUE ZUS, portal Empatia albo też przez swój bank, jeśli go obsługuje. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat niezależnie od osiąganych dochodów - informuje Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS.



Program Rodzina 500 plus wystartował w kwietniu 2016 roku. Obecnie korzysta z niego ponad 6,5 mln dzieci.