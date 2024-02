Ruszył kolejny ważny remont ulic w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Kochanowskiego w Stargardzie. Usprawni to ruch lokalny i tranzytowy - szczególnie z krajowej „20” do Centrum i Śródmieścia miasta.

Prace budowlane toczą się na odcinku od Nadbrzeżnej do ulicy Okrzei. Wiesław Bączkowki z Zarządu Dróg Powiatowych informuje, że po frezowaniu nawierzchni przewidziano wymianę instalacji wodociągowych.



- Jak tylko pogoda pozwoli, wejdą ekipy, które będą wykonywały kanalizację deszczową. Wykopy i kładzenie sieci jest dość uciążliwe. Dążymy do tego, żeby ulica była przynajmniej w części w ruchu wahadłowym dopuszczona - mówi Bączkowki.



W ramach prac przebudowana zostanie całkowicie nawierzchnia i chodniki.



- Wszystko zostanie wykonane od nowa. Oświetlenie, ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni asfaltowej i rondo z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj mamy je malowane. Tak jest rondo będzie wykonane już z wysepką. Termin maksymalnie do 15 listopada - mówi Bączkowki z Zarządu Dróg Powiatowych.



Wykonawca jak najdłużej ma zamiar utrzymać ruch przez remontowany odcinek ulicy. Jej zamknięcie i konieczność objazdów wymusi dopiero planowane na wiosnę przekładanie instalacji oraz odcinka magistrali ciepłowniczej.



Kompleksowy remont drogi o wartości blisko 7 mln zł uzyskał dofinansowanie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych - także przy współudziale miasta.