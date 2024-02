"Ośrodki akademickie to wielka szansa". Zapowiedź budowy i remontów akademików [WIDEO, ZDJĘCIA]

Minister Nauki spotkał się w czwartek na Uniwersytecie Szczecińskim z przedstawicielami wszystkich zachodniopomorskich wyższych uczelni. To pierwsze tego typu spotkanie poza Warszawą.

Minister Nauki Dariusz Wieczorek zaznaczył, że uczelnie wyższe w średnich i małychmiejscowościach to szansa na zrównoważony rozwój kraju.- Jestem zwolennikiem rozwoju mniejszych i średnich ośrodków akademickich po to, by ich rozwój w całej Polsce był zrównoważony. Bo każdy ośrodek akademicki dla każdej społeczności lokalnej jest wielką szansą; to są miejsca pracy, to wpływy do budżetów gmin i województw - wyliczał.Ministerstwo Nauki przygotowuje program budowy akademików; już dziś 150 milionów złotych trafiło na ich remonty. Kolejny miliard będzie w przygotowywanym programie.- Chcemy również uruchomić środki, które są na tzw. Funduszu Dopłat i są przeznaczone na budownictwo komunalne. To funkcjonuje do tej pory i chcemy poszerzyć ten program i oprócz budownictwa komunalnego dopisać, że środki mogą być przeznaczane dla uczelni wyższych na remont czy budowę akademików - powiedział.Minister Wieczorek zwrócił uwagę, że w polskim Krajowym Planie Odbudowy jest zagwarantowany 1 procent na badania naukowe, a w KPO w innych krajach to jest 10 procent.