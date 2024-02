Nielegalne salony hazardowe zlikwidowane przez KAS [ZDJECIA]

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Kolejne nielegalne punkty hazardowe w regionie zlikwidowane. Krajowa Administracja Skarbowa weszła do lokali w Trzebiatowie i Gryfinie.

Oba znajdowały się w centrum miast, miały zaklejone okna i system zabezpieczeń, by trudniej było dostać się do środka. W punktach zabezpieczono automaty do gier, komputery i gotówkę.



W lokalu w Trzebiatowie były też narkotyki - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Potwierdziły się wcześniejsze ustalenia, że w lokalu sprzedawane są narkotyki. Zabezpieczyliśmy 5g amfetaminy zapakowanej w trzy woreczki, które ukryte były w muszli WC, w przewodach wentylacyjnych i w ubraniu jednej z osób, którą spotkaliśmy w lokalu. Osoba ta została zatrzymana i przewieziona na komisariat policji, gdzie została przesłuchana i postawiono jej zarzuty sprzedaży narkotyków - mówi Brzoza.



Organizowanie nielegalnych gier hazardowych jest zagrożone m.in. karą pozbawienia wolności do lat trzech oraz karą administracyjną w wysokości 100 tysięcy złotych od każdego zakwestionowanego komputera.