Ruszyła kwalifikacja wojskowa w regionie. Wezwanych ponad 10 tys. osób [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W tym roku "rocznikiem podstawowym" są obywatele urodzeni w 2005 roku - czyli 19-latkowie. W całym województwie zachodniopomorskim przed komisją stanie ponad 10 tysięcy osób.

Pierwsi wezwani otrzymali już swoje kategorie wojskowe w siedzibie przy ulicy Firlika 19 w Szczecinie.



- Bezproblemowo. Uzyskałem kategorię "A". - Jednak to jest nasz kraj, w razie w jakiejś ekstremalnej sytuacji trzeba się stawić i żebyśmy wiedzieli, kto jest do tego zdolny. - Nie zastanawiałam się nigdy nad tym, czy kwalifikacja wojskowa jest potrzebna. Myślę, że warto ją mieć. Zawsze otwiera to jakieś drzwi w przyszłości - mówią wezwani przed komisję.



- Powinni się stawić tutaj każdego dnia, mniej więcej po 20-30 wezwanych osób. Tak to kalkulowaliśmy, żeby proces przebiegał sprawnie. W sumie w Szczecinie zostało wezwanych ponad 2200 obywateli, w tym ponad 100 pań - mówi podpułkownik Maciej Zapolski, szef wojskowego centrum rekrutacji w Szczecinie.



Kwalifikacje w województwie zachodniopomorskim potrwają do 30 kwietnia.



Prace z dniem 1 lutego rozpoczęły już komisje m.in. w Koszalinie, Szczecinie i powiatach: białogardzkim, stargardzkim i szczecineckim.