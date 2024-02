Sentyment do czarnej płyty. Giełda winyli wystartowała [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"W poszukiwaniu perełek, od The Beatles po Guns N' Roses" - w szczecińskiej galerii Omni Molo trwa kiermasz płyt winylowych.

Fani dźwięku z winyla przez najbliższe trzy dni mogą uzupełnić swoje kolekcje o brakujące pozycje. Od A do Z - zaczynając od muzyki klasycznej, przez rock, po muzykę jazzową i metalową. Na mieszkańców czeka około 7 000 winyli i około 3 000 płyt kompaktowych, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.



- Kolekcjonuję winyle. Pomyślałem, że może to być dobry moment, żeby coś fajnego znaleźć. - Szukamy perełek. Przede wszystkim Depeche Mode, Ozzy Osbourne, Black Sabbath. - Bardziej lata 70-80-90. - To ma aurę na pewno, jakość dźwięku, ale jestem przyzwyczajony. W zasadzie już od lat osiemdziesiątych zaczynałem tego słuchać. I jakoś tak mi zostało do tej pory - mówią kolekcjonerzy.



- Tu ma pan kontakt fizyczny z nośnikiem, czy to okładką, płytą. Tu jest już tzw. kolekcjonerska zajawka typu: w jakim stanie, jak to słychać, jakie wkładki. To trend, który już jest od dobrych 10 lat. Cały czas wzrostowy. To nie jest moda, ludzie wracają do tego, co jest dobre - mówi Paweł Ludziński, firma Gramofono.



Kiermasz płyt winylowych w szczecińskiej galerii przy ul. Mieszka I 73 trwa od czwartku do soboty w godzinach od 9 do 21.