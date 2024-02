Powstał film o budowniczym Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Był budowniczym Szczecina drugiej połowy XIX wieku. Dzięki niemu powstało m.in. osiedle Łękno, czy Park Kasprowicza...

Przez prawie pół wieku Johannes Quistorp rozbudował znacząco miasto. Aby przypomnieć jego zasługi powstał o nim film dokumentalny.



W rolę niemieckiego przedsiębiorcy wcielił się szczeciński aktor Konrad Pawicki.



O jego sylwetce mówi Helena Kwiatkowska, reżyserka filmu: - To przede wszystkim kupiec, handlowiec i przedsiębiorca budowlany, ale także fundator wielu szkół i budynków, które istnieją do dzisiaj. Jest istotne to, że podarował miastu swoje tereny, które wykupił za swoje pieniądze, dzięki temu mamy Park Kasprowicza.



Przybył z rodzinnego Greifswaldu do Szczecina w 1846 roku, aby odbyć służbę wojskową.



Cztery lata później założył pierwsze przedsiębiorstwo - dodaje Przemysław Głowa, miejski przewodnik: - Za parę lat to się wszystko uwalnia, ta rodzina będzie budowała nowy wizerunek Szczecina, choćby takie nasze współczesne Łękno. To była rodzina przemysłowców, duchownych. Budując fabryki myśleli też o pracownikach, powstały więc osiedla oraz szpital, w którym mogli się oni leczyć.



Dokument jest dostępny także w Internecie.