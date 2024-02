Targowisko zmieniło się w śmietnisko. Mieszkańcy chcą, żeby ryneczek wrócił [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przez 6 lat stało się śmietnikiem szczecińskiego Dąbia... Co dalej z miejskim targowiskiem, o którym mieszkańcy teraz mówią, że to "obraz nędzy i rozpaczy"?

Urząd nie precyzuje planów co do terenu, na razie straszą tam opuszczone sklepy i walające się hałdy śmieci.



- Więcej stoisk z warzywami, takich przemysłowych punktów też. Pustynią handlową jest Dąbie. - To jest obraz nędzy i rozpaczy, tyle lat to już się ciągnie. Szkoda słów... - Rzeczywiście trzeba zrobić jak się należy, jak na Pogodnie, gdzie ładnie jest. - Taniej, wybór dobry jest, ale bałagan z tyłu straszny. Okropnie to wygląda, to należy doprowadzić do porządku - skarżą się mieszkańcy.



Targowisko w Dąbiu formalnie zamknięto w 2017 roku. Choć do tej pory działają tam dwa "warzywniaki". Pani Renata prowadzi tam swój biznes już od 20 lat: - Było targowisko, było więcej kupców. A w sezonie nie kupi pani tego wszystkiego w dyskontach...



Miejski radny z Prawobrzeża, Krzysztof Romanowski z PiS mówi, że warto przeznaczyć ten teren na rekreację: - Natomiast mieszkańcy głównie naciskają na skwer, park, na plac zabaw oraz na powrót targowiska, które cieszyło się dużą popularnością.



Spytaliśmy szczeciński urząd miasta o plany dla byłego targowiska w Dąbiu. W odpowiedzi dostaliśmy jedno zdanie, tu cytat: "Teren jest przygotowywany do zbycia w trybie przetargu na cele zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego". O żadnych terminach mowy nie ma.