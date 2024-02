Potrzebowali używanego laptopa. Reakcja na apel ich zaskoczyła [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Napisali post na Facebooku z prośbą o laptopa i w ciągu zaledwie 40 minut otrzymali pomoc.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie zwróciło się przez media społecznościowe do mieszkańców z prośbą o wsparcie, a dokładnie o używanego laptopa, który miałby usprawnić pracę placówki. Zaledwie kilkadziesiąt minut później w siedzibie przy ul. Ojca Beyzyma w Szczecinie zjawiło się dwóch panów z nowym laptopem.



- Jesteśmy bardzo wdzięczni - mówi Marlena Sobczak z TOZ Szczecin. - Panowie zrobili wielką robotę, bo szczerze nie spodziewaliśmy się nowego laptopa. Chcieliśmy w miarę dobrym stanie używanego, żebyśmy mogli pisać pisma i odbierać mejle. Nie spodziewaliśmy się tak szybkiego odzewu.



- To nie były obce osoby - dodaje Marlena Sobczak z TOZ Szczecin. - Jeden z panów jakiś czas temu zgubił kota w Stargardzie. Kot przyjechał najprawdopodobniej pod maską auta do Szczecina. Został przez nas zabezpieczony i zaczęliśmy wstępną diagnostykę. Niestety nie udało się pomóc kotkowi. Pan miał chociaż możliwość pożegnania. Wydaję mi się, że w ten sposób chciał nam podziękować.



TOZ w Szczecinie podczas ostatniej akcji "Paczka dla Zwierzaczka" uzbierał ponad tonę suchej karmy i kilkaset kilogramów puszek kocich i psich. Siedziba pod opieką ma 9 psów i 50 kotów.