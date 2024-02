Kołobrzeska promenada ma w końcu nazwę

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Najdłuższa polska promenada nadmorska ma w końcu nazwę. Wybrali ją internauci.

Chodzi ponad trzykilometrowy deptak w Kołobrzegu. Chociaż budowa ostatniego odcinka promenady zakończyła się ponad rok temu, to dotychczas nie miała ona swojej nazwy.



Urzędnicy ogłosili więc konkurs, a Piotr Rybczyński z Regionalnego Centrum Kultury mówi, że propozycje napłynęły w setkach. - Przyszło około kilkuset propozycji. Jury nie mogło wybrac jendej propozycji, więc stwierdziło, że będzie drugi etap do tego drugiego etap zakwalifikowano "Promenada Tolerancji", "Promenada Uzdrowiskowa", "Promenada Bursztynowa" i "Promenada Morskich Szeptów" - wymienia Rybczyński.



Ostatecznie internauci uznali, że deptak powinien zostać nazwany Promenadą Morskich Szeptów.



A co o tej nazwie sądzą mieszkańcy i turyści? - Dzisiaj jakieś szepty słychać, bo morze faluje... - Mi się wydaje, że bardziej by pasowała jednak nazwa Promenada Bursztynowa... - odpowiadają.



Nowa nazwa nie widnieje jeszcze na promenadzie. Obecnie trwają prace nad sposobem jej wyeksponowania. Ze względu na długość deptaku zaplanowano umieszczenie nazwy w kilku miejscach, jednak dokładny projekt nie jest jeszcze znany.