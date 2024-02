Szykują się zmiany komunikacyjne w Świnoujściu

źródło. Fanapage prezydenta Janusza Żmurkiewicza

Od poniedziałku w dzielnicy Warszów rusza przebudowa ulicy Ludzi Morza. Kierowcy muszą się szykować na czasowe utrudnienia.

Koszt inwestycji, to ponad 12 mln złotych. Ponad 8 mln złotych to dofinansowanie, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.



- Pomiędzy ulicami Barlickiego do Norweskiej, na tym odcinku będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu, czyli wjazd będzie od ulicy Barlickiego. Drugi pas ruchu - wjazd od strony ulicy Wolińskiej będzie wyłączony. Na szczęście obecny przystanek komunikacji miejskiej pozostaje bez zmian - podkreśla Jaz.



To pierwszy etap większej inwestycji. Drugi to przebudowa odcinka ulicy Barlickiego - od ulicy Dworcowej do ul. Ludzi Morza.