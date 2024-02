"Gry komputerowe są stopniem wtajemniczenia, przyciągnięcia do biblioteki"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To jest rodzaj misji - zachęcenie do czytania i przyciągnięcie do biblioteki. Dlatego poszczególne wypożyczalnie oferują znacznie więcej, niż tylko książki - mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

Krzysztof Marcinowski w "Rozmowach pod krawatem" dodał, że właśnie dlatego w filiach odbywają się spotkania autorskie czy głośne czytanie książek. Niektóre ze sposobów zwabienia potencjalnych czytelników pozornie mają bardzo mało wspólnego z literaturą.



- Gry komputerowe są tym - że tak powiem - stopniem wtajemniczenia, przyciągnięcia do biblioteki. To jest w bardzo małym w tej chwili zakresie. Proszę zauważyć, że ta filia swego czasu, jak jeszcze ten budynek był w zarządzie bezpośrednio Książnicy, to tam liczba tych czytelników nie przekraczała 500 osób. My dzisiaj mamy tam prawie 3,5 tysiąca - mówił Marcinowski.



Miejskie biblioteki odwiedza regularnie ok 12-procent szczecinian.