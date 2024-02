17-latek zatrzymany z narkotykami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Siedemnastolatek ze Szczecina zatrzymany z narkotykami - a w domu policjanci znaleźli 10 tablic rejestracyjnych niewiadomego pochodzenia.

Jak czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, chłopak zatrzymany na Pomorzanach miał przy sobie amfetaminę - za to nie miał dokumentów. Więc funkcjonariusze pojechali z nim do domu. A w piwnicy znaleźli wspomniane 10 tablic rejestracyjnych.



Tu cytat z komunikatu: "Mama chłopca przyznała, jak ostatnio zauważyła, że syn często schodził do tej piwnicy z różnymi osobami. Nie dopytywała w jakim celu".



Teraz 17-latek odpowie za posiadanie narkotyków - a funkcjonariusze wyjaśniają pochodzenie i skąd 17-latek miał w domu tablice rejestracyjne niewiadomego pochodzenia.